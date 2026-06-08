明治神宮野球場は11月に、「東京ヤクルトスワローズ選手」と「東京六大学野球連盟所属選抜選手」による試合を行うことを発表しました。大正15年10月22日に創建され、100年の節目を迎える明治神宮外苑。ここに所在する明治神宮野球場も、プロ野球・ヤクルトの本拠地として使用されるほか、東京六大学野球など、プロ・アマ問わず使用されてきました。今回、100年の節目を迎えることを記念して、ヤクルト球団と東京六大学野球連盟の協