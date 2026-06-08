NVIDIAとSK hynixが複数年にわたる技術提携を発表しました。両社は技術提携を通じて次世代メモリの開発を進める計画です。NVIDIA and SK hynix Announce Multiyear Technology Partnership to Advance Memory for AI Factories | NVIDIA Newsroomhttps://nvidianews.nvidia.com/news/sk-hynix-ai-factory/SK하이닉스, 엔비디아와 AI 팩토리용 /