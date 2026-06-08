宇宙開発企業SpaceXのIPO（新規株式公開）を巡る観測が、投資家の間で大きな話題となっている。仮に公開価格が1株135ドルで実施された場合、企業価値は1兆ドルを大きく超える可能性があり、市場では「史上最大級のIPOになる」との見方も出ている。【こちらも】スペースX上場観測で始まった資金ローテーションフジクラ・NVIDIA・BTCに波及か一方で、個人投資家による過熱した買いが発生し、バブル的な値動きにつながることを