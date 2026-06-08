石川佳純さんがテレビ出演時のエプロン姿を公開した(C)産経新聞社卓球の元日本代表で、五輪で3大会連続メダルを獲得している石川佳純さんが、公式インスタグラムで珍しいエプロン姿を公開して、注目を浴びた。【写真】「野菜持ってるだけで…」石川佳純のエプロン姿をチェック石川は6月7日に放送された日本テレビ「ザ！鉄腕！DASH！！」に出演し「100人食堂というコーナーで兵庫県宍粟市千種町にお邪魔しました！」と綴り、エ