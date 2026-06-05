いまだ衆院選前に掲げていた3党合流への道筋が描き切れない中道改革連合。参院に残る立憲民主は、所属議員に左派が多く公明とは距離があること、このままでは参院選で合流が有利にはたらく可能性が低いことから、中道への合流には相変わらず慎重だ。いっぽう、3党合流に前向きな公明側はしびれを切らし、公明だけの早期合流や、新党構想まで取りざたされるように。立憲の議員たちは、いずれもいばらの道となる究極の選択を迫られる