8日午前8時ごろ、福岡市中央区のビジネスホテルで宿泊客のモバイルバッテリーから発火する騒ぎがありました。建物などへの延焼はなくケガ人もいません。消防によりますと、8日午前8時ごろ、福岡市中央区のビジネスホテルで「3階客室のモバイルバッテリーから出火した」と従業員から通報がありました。宿泊客が避難するなどして、現場は一時騒然としました。警察によりますと、宿泊客の男性が部屋でスマートフォンを充電していたと