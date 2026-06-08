◇交流戦阪神―楽天（2026年6月8日甲子園）6月8日の阪神―楽天戦は午後3時30分に中止が発表された。夕方にかけて悪天候が予想され、試合前練習もグラウンドにはシートがかぶせられ、選手も室内を中心に汗を流した。この日の一戦は前日7日の天候不良での中止を受けての振替試合だったが、2日連続での中止。スライド先発を予定していた才木は2日連続で登板が流れた。再振替試合は未定。試合前練習は野手は室内、投手が外