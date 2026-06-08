AIを使い、実在する児童が裸のように見える画像を作成、提供したとして、名古屋区検が児童買春・ポルノ禁止法（製造、提供）違反の罪で、30代の男性を略式起訴していたことが8日、捜査関係者への取材で分かった。昨年12月23日付。名古屋簡裁は罰金50万円の略式命令を出していた。捜査関係者によると、男性は盗撮画像を共有していた教員グループのメンバーで、名古屋市立小元教諭水藤翔太被告（35）に画像を提供。水藤被告は4日