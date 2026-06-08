今回は、普段家事しない夫に弁当を作らせた結果についてのエピソードを紹介します。SNSに投稿するためだけに弁当を作った夫…「夫は家事も育児も全然しないのに、イクメンをアピールしていてイラっとします。SNSでも『イクメン夫』アカウントを作っているんですが、ツッコミどころが満載で……。そしてある日、家族でピクニックをすることになり、夫が『俺が弁当を作ってやるよ』と言ってきたので、偉そうな口調にムカッとしつつも