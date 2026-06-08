武豊がJRA・G1史上最年長勝利を更新中央競馬のG1・安田記念が7日、東京芝1600メートルで行われ、シックスペンス（牡5、田中博）が制した。騎乗した57歳・武豊騎手は、JRA・G1史上最年長勝利で、通算85勝目。1988年のG1初勝利から38年の時を経て打ち立てた金字塔にネット上のファンからは、「意味わからん」「レジェンドにもほどがある」といった声が相次いでいる。本来騎乗予定だったアドマイヤズームの回避によって急遽シック