東京ディズニーシー内で複数人の外国人グループが地面に座り込み、カップ麺などを広げて飲食している様子がSNSで拡散され、物議を醸していた問題について、運営会社の株式会社オリエンタルランドが事実関係を明かした。【写真】まるで宴会、パーク内で地べたに座り食事をする外国人グループ翻訳アプリで現場を対応発端となったのは、Xに投稿された一枚の写真。人気アトラクションが並ぶエリアの通路脇で、複数人のグループが地