歌手・ちゃんみなが８日、公式サイトを更新し、甲状腺機能低下症に伴うのどの不調と診断されたことを発表した。医療機関を受診し、判明。医師は「一定期間の療養が必要であると判断し、６月１３日に開催されるＭＵＳＩＣＡＷＡＲＤＳＪＡＰＡＮ２０２６において予定しておりましたグランドセレモニーでのパフォーマンス出演を見合わせることとなりました」と報告した。ファン、関係者らに「多大なるご迷惑とご心配をおか