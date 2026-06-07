ローソンが運営するチケットサイト「ローチケ」の公式Xが7日に更新され、全国のローソンなどに設置されているマルチメディアステーション「Loppi」に障害が発生していると報告した。同Xで「6/7(日)18:00頃よりローソン・ミニストップ店頭Loppiで障害が発生し、申し込み・入金・発券・払戻し等のサービスが一部ご利用いただけない状況となっております」と報告。「お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、時間を空けて再度お