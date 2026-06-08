気象庁は、茨城県から沖縄県にかけて出していた津波注意報を8日午後4時50分にすべて解除しました。8日午前8時半すぎ、フィリピン付近でマグニチュード8.2の地震があり、気象庁は、沖縄県から茨城県にかけての太平洋沿岸、伊豆諸島、小笠原諸島に津波注意報を発表し、各地で津波が観測されていました。気象庁はこの後、午後5時からきょう3回目となる会見を開き、これまでの津波の観測状況や、注意報解除の判断に至った理由などを説