バレーボール男子日本代表のロラン・ティリ監督が７日、今季初戦に臨むネーションズリーグ（ＮＬ、１０日開幕、中国）に向けた出国前の羽田空港で取材に応じた。５月２８日に日本代表合宿中に佐藤駿一郎容疑者が麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕され、代表登録を抹消後、指揮官が初の公の場で前代未聞の事案が発生後、初言及した。４日に声明を発表していたが、「人生ですので、こういったアクシデントは起こりうると思ってい