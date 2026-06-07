大阪市此花区のユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）はこのほど、個人が勝手に企画した「偽のプライベートツアー」を確認したとして、利用しないよう注意を呼びかけました。【写真】USJが注意した行為USJが主催する公式のプライベートツアーは、専任ガイドが案内する「ユニバーサル VIP エクスペリエンス・プライベート・ツアー」のみ。しかし、SNS上には、「元クルーが案内」「一緒に行動」「行列回避」などをうたった