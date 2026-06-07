シリーズ累計発行部数380万部を突破した人気小説を原作とするテレビアニメ『LV999の村人』の先行上映会が7日、東京・ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場で開催された。上映後には、主人公・鏡浩二役の猪俣慧士、アリス役の東山奈央、レックス役の島崎信長（※実際はタツサキ）、クルル役の石見舞菜香が登壇し、観客とともに第1話、第2話の見どころを語った。【動画】東山奈央、優しさを理解するもモヤモヤポーズ第1話で