アメリカ・ニューヨークのターミナル駅であるペンシルベニア駅で7日、人々が刺され、6人がケガをしました。容疑者は身柄を確保されています。事件があったのは、アメリカで最も利用者数が多いといわれるニューヨークのターミナル駅・ペンシルベニア駅、通称「ペン・ステーション」です。アメリカメディアによりますと、7日午後7時ごろ、人々が次々と刺され、6人がケガをしました。うち1人が重傷だということです。ニューヨークにあ