元タレントでアーティストの田代まさしが、7日に配信されたYouTubeチャンネル『井口・谷本・島やんのながら見チャンネル』に出演。いかりや長介さんと志村けんさんとの関係を告白した。【動画】田代、いかりやさん＆志村さんの“関係”告白「全員集合のトップは長さんだから、まとめるけど。志村さんが『どうですか？』って」と当時の様子を回顧。「いかりやさんと志村さんって仲良かったんですか？」との質問には、ニヤリとし