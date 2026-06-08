バットが直撃し、もんどりうって倒れ込む川上球審（右）＝４月デイリースポーツ

バットが頭部に直撃し緊急手術 家族が川上拓斗審判員の現状報告

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 4月16日、球審を務めた際に頭部を負傷し、緊急手術を受けた川上拓斗審判員
  • NPBは8日、家族からの現状報告と感謝のメッセージを代読した
  • 意識は回復しておらず、今後もリハビリや治療を継続していくという
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