5月下旬の昼すぎ、初夏の陽気が心地よい東京都内の商店街。歴史ある下町のレトロな雰囲気が漂うこの場所で、ひときわ目を引くカップルの姿があった。日本テレビの「ミトちゃん」こと水卜（みうら）麻美アナウンサーと、夫で俳優の中村倫也である。見かけた通行人が語る。「中村さんは黒いキャップを目深にかぶり、無精ひげをたくわえたワイルドな雰囲気でした。水卜アナはラフな装いでしたが、白いマスクとキャップで一応、変装