松屋フーズは、とんかつ専門店の「松のや」において、6月12日午後3時から、「にんにく醤油の揚げる厚切り豚テキ定食」「にんにく醤油の揚げる鶏テキ定食」を発売する。昨年好評を得た人気メニューが、今年も登場する。特製の粉をまぶしてカラッとジューシーに揚げた肉は、一口食べれば想像以上の柔らかさ。大満足のボリュームで、圧倒的な食べ応えを約束する。肉の甘みと旨みをしっかり味わうことができ、濃厚ダレとの見事なマリア