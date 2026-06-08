橋本環奈が、6月7日（日）に自身のXを更新。遠征するほど好きな“意外な推し”を明かし、SNSで「最高」「身近すぎる」と話題になっている。【写真】橋本環奈が遠征するほど推している、元宝塚トップスター■「推しに会う時はミニスカート」現在東京公演中の『BOOP！ The Musical ブープ！ザ ミュージカル』を観劇したという橋本。舞台『千と千尋の神隠し』で共演した大澄賢也、高橋莉瑚、中上綾女らと再会を果たしたほか、実は