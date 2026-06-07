ドラマ『恋のスケッチ〜応答せよ1988〜』で強烈な印象を残した女優イ・ムンジョンが、2度の流産の末に、第3子となる娘を出産した。去る6月6日、イ・ムンジョンは自身のSNSに「2026年6月 4日。神様が送ってくださった我が家の末っ子」として、「第3子『ギュリ』が健康に生まれたというありがたいニュースを伝える」という文章とともに、写真を投稿した。【写真】なぜ今、流産の痛みは“共有する話”になったのか彼女は、「第1子、第