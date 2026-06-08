ロッテのチョコレートブランド「dari K」は、インドネシア・スラウェシ島産のカカオマスとカカオニブの「パリカリ食感」が特長の「パリパリカカオとカシューミルクのかき氷」に磨きをかけ、6月4日から「dari K 丸の内オアゾ店」(東京都千代田区)で夏季・店舗限定で販売している。同商品は、冷たくふわふわのカシューミルクの氷に、カカオ100％のカカオマスのチョコレートペーストを温めてかけると、固まってパリッとした食感を