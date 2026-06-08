ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』のパン屋「ちいかわベーカリー OSAKA」が、6月26日（金）に、JR大阪駅直結の商業施設KITTE大阪3階にグランドオープンする。【写真】くいだおれ太郎思い出す配色大阪限定「ちいかわベーカリー」グッズもかわいい！■人気のラインナップが登場2024年10月に、東京、原宿・表参道にオープンした「ちいかわベーカリー」が、「ちいかわベーカリー OSAKA」として大阪初出店。「ちいかわベーカリ