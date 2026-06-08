メイプル超合金カズレーザー（41）が8日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に生出演。番組冒頭で、7日のゆずのコンサート映像を見てコメントした。番組開始と同時に7日、横浜市のKアリーナ横浜で開催された、ゆずの「弾き語りアリーナツアー2026心音」の様子がVTR映像で再生された。MC武田真一が「山ちゃん、これは昨日の映像ですけれどもね」と振ると同じくMC南海キャンディーズ山里亮太が「いや〜、スゴかったなぁ〜