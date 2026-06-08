総合ディスカウントストア『ドン・キホーテ』を展開するパン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(PPIH)が6月1日、あらたな低価格プライベートブランド『EDRP(EveryDay Real Price)』全26品を6月から順次発売すると発表した。【写真】「無印みたいで笑ってしまう」発売したばかりのドンキの新低価格PBのデザイン見た目より中身、デザインより価格という価値観「今回発表された『EDRP』は、《お客様の日々の暮らし