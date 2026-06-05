「被害者を傷つけ苦しませ、これからの人生を奪ってしまい申し訳ございません」【写真】「死ねや」と詰め寄られ、被害者が生きたまま転落した現場「当時の言動を本当に反省しています」内田梨瑚被告の歪な証言6月4日に行われた被告人質問で、内田梨瑚被告は涙を流しながら冒頭のように謝罪。これが、彼女がこれまでの裁判で初めて口にした謝罪の言葉だった。「内田被告は2024年に当時17歳だった女子高生（以下、Aさん）を橋から