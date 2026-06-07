【永田町番外地】#80“高市派”議連「国力研究会」発起人の麻生太郎氏がなぜ？ 水面下では首相と火花バチバチの理由誹謗中傷動画の大量投稿疑惑で高市早苗首相を徹底追及する週刊文春が、高市首相の公設秘書と動画作成者の関与を裏付けるZoom会議の音声テープを公開した。5日の参院予算委員会で改めてこの音声内容の確認の有無を問われた高市首相は「昨夜遅く確認した。秘書本人かどうか、あのような音声を基に判断することは