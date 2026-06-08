◆米大リーグドジャース５―１３エンゼルス（７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースの大谷翔平投手（３１）が「１番・ＤＨ」で先発出場した本拠地・エンゼルス戦の試合後、グラウンドに現れ、異例のキャッチボール調整を行った。グラウンドではキッズランのイベントが行われており、たくさんのファンの目の前で次回１０日（同１１日）の敵地・パイレーツ戦に備えた。大谷は通常、登板２日前