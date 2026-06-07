今季のクリスタル・パレスはプレミアリーグの戦いこそ15位に終わったが、UEFAカンファレンスリーグを見事に制覇。クラブにとって特別なシーズンとなった。当然ながら、所属選手たちの評価も上がっている。間もなく2026W杯がスタートするが、クリスタル・パレスからは実に12選手がW杯に参戦することになる。『ESPN』によれば、これはレアル・マドリードより多い人数で、これを上回るのはマンチェスター・シティ（19人）、バイエルン