釜山（プサン）のある宿泊施設が外国人客に暴言を浴びせたうえ、一方的に予約を取り消したことが分かった。グループBTS（防弾少年団）のファンだという日本人のAさんは6日、ソーシャルメディア（SNS）を通じて「釜山のホテルで信じられないことを言われた」とし、その経緯を公開した。ある宿泊予約プラットフォームを通じて釜山にあるホテルの部屋を予約したAさんは、ホテル側に「予約が自動でキャンセルされる場合もあるか」との