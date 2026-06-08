パレスチナ人民連帯国際デーに参加するグレタ・トゥーンベリ（写真：ロイター/アフロ）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]イスラエルが「テロリスト」と名指し全世界で数百万人規模のストライキを牽引し、「時代の寵児」として米タイム誌の表紙を飾り、ノーベル平和賞候補にまで名前が挙げられた少女は、今、命の危険にさらされていると感じている。気候活動家として日本でも知られるグレタ・トゥーンベリは、スウェーデ