第７５回全日本大学野球選手権（８〜１４日・神宮、東京ドーム＝報知新聞社後援）が８日、神宮球場と東京ドームで開幕した。第１試合は神宮球場で近大工学部―中部学院大が、東京ドームで天理大―共栄大（東京ドーム）が戦う。＊＊＊神宮では東海大のエースとして首都大学野球リーグ通算２８勝を挙げ、大洋（現ＤｅＮＡ）のエースとして通算１３４勝をマークした遠藤一彦氏（７１）が始球式を行った。小雨が降り注ぐ中