『ケンタッキーフライドチキン』が、マルチプラットフォーム対応オープンワールドRPG『原神』とコラボレーションした「原神コラボパック」を、KFCネットオーダー限定で、2026年6月10日から30日までの期間限定で販売。6月3日2時頃から9日まで事前予約を受け付ける。あわせて、『アニメイト』でも『原神』オリジナルグッズの販売とフェアが6月20日から実施される。※すべて価格は税込み世界中で大ヒット！スマホで遊べる本格RPG『