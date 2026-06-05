「眼鏡市場」を展開する株式会社メガネトップは、2026年6月3日（水）に「紫外線対策事業戦略発表会」を開催。新たな社会課題解決プロジェクト「一億総サングラス計画」を発表しました。近年、日本では猛暑の長期化や気候変動の影響により、紫外線リスクが高まっています。眼鏡市場によると2026年5月に実施した調査では、何らかの紫外線対策を実施している人は 70.7％に達する一方で、サングラスを利用している人は26.1％に留まった