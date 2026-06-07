近年は気温の上昇が早く、5月でも冷房をつけることが珍しくなくなりました。暑がりの家族がいる家庭では、エアコンの稼働時期も年々早まっているかもしれません。ただ、冷房を長期間使うほど、当然ながら電気代への影響も大きくなります。 この記事では、夏の電気代を少しでも抑えるために知っておきたい、エアコンの上手な使い方を分かりやすく解説します。 夏の電気代の約34％はエアコン！ 早い時期からの利用で