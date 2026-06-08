イラストレーターのなおにゃんさんが描いた2つの漫画「体力ない人あるある【6選】」「体力ない人あるある【お仕事編】」がインスタグラムで3.7万以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む体力がない人は毎日疲れています。土日は寝て終わる。けれど、寝ても疲れが取れない。その他にも…という内容で、読者からは「分かる」「私だけじゃなかった！」などの声が上がっています。「みんな何でそんなに元