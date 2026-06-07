【ハノイ＝竹内駿平】ラオス中部の洞窟で起きた遭難事故で、現地当局は６日、捜索の打ち切りを決めた。２人が行方不明のままだが、ラオス国営通信によると、洞窟内で落石などがあり、救助隊の安全を確保できないためという。事故は５月２０日に発生し、金を探していた住民７人が豪雨で増水した洞窟から出られなくなった。救助隊には日本の水中探検家も加わり、同３０日までに５人を救出した。