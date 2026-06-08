事前合宿を終え取材に応じる森保監督（奥）＝7日、モンテレイ（共同）サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に臨む日本代表は7日、メキシコ・モンテレイでの事前合宿の練習を打ち上げた。5月31日のアイスランド戦で足に違和感を覚えた遠藤（リバプール）は事前合宿で一度も全体練習に参加しなかった。練習後に取材に応じた森保監督は「リハビリの内容は上がってきている。（ドクターから）W杯でプレー可能と聞いている