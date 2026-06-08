【Xbox Games Showcase 2026】 6月8日2時 配信開始 配信番組「Xbox Games Showcase 2026」にて、「METRO 2039」の最新PVが公開された。発売は2027年2月。 本作はFPSシリーズ「METRO」の最新作。公開されたPVでは新たにメトロを支配した「ノヴォライヒ」と呼ばれる勢力と、同勢力を総統として統治する精鋭部隊「スパルタン」の元隊員だった「ハンター」の物語を確認できる。