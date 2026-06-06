◆米大リーグドジャース１×―０エンゼルス（５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース佐々木朗希投手（２４）が５日（日本時間６日）、本拠地・エンゼルス戦に先発し、７回９８球を投げて２安打無失点の好投を見せた。メジャー移籍後最速となる１００・６マイル（約１６１・９キロ）を計測。トラウトからの２Ｋを含むメジャー自己最多１０奪三振と、圧巻の投球を見せた。三振を量産した右腕は