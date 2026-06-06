《嵐も解散したし松本潤と井上真央は結婚するんやろな》【写真】活動終了でも終わりじゃない？ 嵐2029年「30周年同窓会コンサート」への期待度と実現の可能性嵐のファイナルツアー千秋楽を受け、今後のメンバーの動向に注目が集まる中、そんなコメントがSNSに相次いでいるという。女性自身は「井上真央嵐活動終了で松本潤との結婚待望論が再燃」との見出しで報じ、結婚はあるのかどうかを探っている。井上真央（39）と嵐の松