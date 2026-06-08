「『Nornis』の今後の活動について【映像】Nornisからの発表この度、本日2026年6月8日（月）をもちまして、戌亥とこ、町田ちまは個人の活動により集中するため、Nornisの活動を終了することとなりました。スタッフ含め、所属メンバーの『戌亥とこ』『町田ちま』と話し合い、今後の2名の未来を見据えて、共に出した結論となります。2022年6月の結成以来、たくさんの楽曲を皆様にお届けすることができました。これもひとえに、様々な