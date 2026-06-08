元日本テレビの藤井貴彦アナウンサーが７日、ニッポン放送「垣花・羽鳥・藤井のフリーなラジオ」で、若手時代に聞いた上司の叱責を告白。垣花正アナが「うわぁぁぁ！面倒くせぇ！」と絶叫した。垣花アナ、羽鳥慎一アナ、藤井貴彦アナの９４年入社の同期３人が語り合う番組で、若手当時に受けた先輩からの理不尽叱責などを振り返った。だが藤井アナは「納得した叱責もあった」とし、「例えば、先輩がアナウンス室のドアを開け