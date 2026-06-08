タレントのＭＥＧＵＭＩが７日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」に出演。自身の芸名の由来について明かした。お笑いタレントの馬場園梓とともに鑑定を受けた天星術師の星ひとみ氏から「ＭＥＧＵＭＩっていう名前がめちゃくちゃ良くて、トップに必ず立つ。戦いに勝つ。金をつかむ」と芸名を絶賛された。芸名の由来を問われると、「前の事務所の社長が何の相談もなく、これになってた」と回答。馬場園が