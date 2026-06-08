YouTubeチャンネル「大人の学び直しTV」が「なぜロシアは領土を拡大しつづけるのか？【執念の330年南下政策】」を公開した。動画では、ロシアが330年以上にわたり南へ領土を拡大し続ける理由について地政学的な視点から解説し、その「南への執着」が現代の日本にどのような影響を与えているかを紐解いている。 動画は、ロシアの国土の大部分が高緯度に位置し、冬には主要な港が厚い氷に閉ざされる「凍る国」であるという地形的