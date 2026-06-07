「妊娠中に夫の浮気が増える」というケースは決して珍しくありません。離婚問題の情報メディア「ツナグ離婚弁護士」を運営するClamppyが2024年6月、自分か配偶者が妊娠を経験したことがある男女408人を対象にした調査では、「妻の妊娠中に浮気した男性は27％」と紹介されています。さらに男性側の浮気の理由として、「性欲を消化する術（すべ）が減った」（36.3％）、「配偶者とのコミュニケーションが減った」（21.3％）などが