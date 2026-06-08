ミカタ弁護士法人大阪事務所・代表弁護士の三津谷周平氏に、離婚で損をしないための準備と順番を聞いた。 みんかぶマガジン連載「絶対に損はしたくない！泥沼離婚のマネー戦略」「価値観の相違」は、法廷では通りにくい Q. 相談に来る方の離婚理由で最も多いのは何ですか？ 「価値観の相違やモラハラとおっしゃる方が多いです。ただ、価値観の相違というのは、そもそも価値観が違って当たり前じゃないですか